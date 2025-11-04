Fin de la sélection des élèves

Faut-il que les projets pédagogiques particuliers, comme le sport-études ou autres, soient ouverts à tous les élèves, sans critère de sélection?
C'est ce que propose la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui a adopté cette orientation à la suite d'un conseil général.
Écoutez le président Eric Gingras en discuter avec Patrick Lagacé, mardi.
Le fait d'enlever la sélection des élèves peut-il avoir un impact sur la réussite scolaire de certaines d'entre eux? Est-ce que cela pourrait nuire à ceux qui ont de la difficulté dans des matières comme le français ou les mathématiques?
«Oui ça peut être motivant, ça peut être stimulant, mais encore faut-il que tout le monde y ait accès. [...] Les études ont démontré que ce qu'on recherche à faire, c'est de motiver les jeunes à travers ça. Ce que les membres sont venus nous dire, c'est qu'il existe un équilibre à trouver.»