Fin de la sélection des élèves

Faut-il que les projets pédagogiques particuliers, comme le sport-études ou autres, soient ouverts à tous les élèves, sans critère de sélection?

C'est ce que propose la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui a adopté cette orientation à la suite d'un conseil général.

Écoutez le président Eric Gingras en discuter avec Patrick Lagacé, mardi.

Le fait d'enlever la sélection des élèves peut-il avoir un impact sur la réussite scolaire de certaines d'entre eux? Est-ce que cela pourrait nuire à ceux qui ont de la difficulté dans des matières comme le français ou les mathématiques?