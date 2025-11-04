Quelques changements à la formation

Les Canadiens de Montréal sont de retour en action mardi soir. Ils affrontent les Flyers de Philadelphie au Centre Bell.
Le Tricolore a gagné cinq de ses six derniers matchs. Réussira-t-il à poursuivre sur cette lancée?
Écoutez Jean-Michel Bourque mettre la table pour cette rencontre au micro de Patrick Lagacé.
L’entraîneur-chef Martin St-Louis a d’ailleurs apporté quelques changements au sein des trios de sa formation.
Autres sujets abordés
- Les matchs du lundi soir dans la NHL et la NFL;
- Les Dodgers de Los Angeles célèbrent leur victoire à la Série mondiale lors du traditionnel défilé.