Sports
Quelques changements à la formation

Les Canadiens reçoivent la visite des Flyers de Philadelphie

Lagacé le matin

le 4 novembre 2025 05:52

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Les Canadiens reçoivent la visite des Flyers de Philadelphie
Cole Caufield connait un excellent début de saison. / La Presse Canadienne

Les Canadiens de Montréal sont de retour en action mardi soir. Ils affrontent les Flyers de Philadelphie au Centre Bell. 

Le Tricolore a gagné cinq de ses six derniers matchs. Réussira-t-il à poursuivre sur cette lancée?

Écoutez Jean-Michel Bourque mettre la table pour cette rencontre au micro de Patrick Lagacé. 

L’entraîneur-chef Martin St-Louis a d’ailleurs apporté quelques changements au sein des trios de sa formation.

Autres sujets abordés

  • Les matchs du lundi soir dans la NHL et la NFL;
  • Les Dodgers de Los Angeles célèbrent leur victoire à la Série mondiale lors du traditionnel défilé. 

