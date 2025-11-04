Quelques changements à la formation

Les Canadiens de Montréal sont de retour en action mardi soir. Ils affrontent les Flyers de Philadelphie au Centre Bell.

Le Tricolore a gagné cinq de ses six derniers matchs. Réussira-t-il à poursuivre sur cette lancée?

Écoutez Jean-Michel Bourque mettre la table pour cette rencontre au micro de Patrick Lagacé.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis a d’ailleurs apporté quelques changements au sein des trios de sa formation.

