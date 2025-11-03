 Aller au contenu
Société
À cause des problèmes de mobilité

Grève des transports: avez-vous fait une croix sur Montréal?

par 98.5

0:00
25:11

Entendu dans

Radio textos

le 3 novembre 2025 11:46

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Grève des transports: avez-vous fait une croix sur Montréal?
Montréal peut-elle maintenir son attractivité à long terme? / Firefighter Montreal/ Adobe Stock

Pour tout le mois de novembre, les déplacements à Montréal seront perturbés pour des millions de personnes à cause de la grève de la STM.

Quels sont les impacts sur les citoyens qui dépendent du métro et de l'autobus dans leur vie au quotidien?

À quel point la question de la mobilité affecte-t-elle l'envie des gens de résider ou de visiter la ville?

Écoutez Christian Savard, directeur général de l'organisme Vivre en Ville en discuter avec Marie-Eve Tremblay, lundi, à Radio textos

Des auditeurs ont aussi partagé leur opinion à ces sujets. 

Budget présenté mardi : «Pour Mark Carney c'est le moment de vérité»
Signé Lévesque
Budget présenté mardi : «Pour Mark Carney c'est le moment de vérité»
0:00
8:12
«Des soins en avortement, ça ne se donne pas en 15 minutes»
Lagacé le matin
«Des soins en avortement, ça ne se donne pas en 15 minutes»
0:00
8:09

