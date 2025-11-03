À cause des problèmes de mobilité

Pour tout le mois de novembre, les déplacements à Montréal seront perturbés pour des millions de personnes à cause de la grève de la STM.

Quels sont les impacts sur les citoyens qui dépendent du métro et de l'autobus dans leur vie au quotidien?

À quel point la question de la mobilité affecte-t-elle l'envie des gens de résider ou de visiter la ville?

Écoutez Christian Savard, directeur général de l'organisme Vivre en Ville en discuter avec Marie-Eve Tremblay, lundi, à Radio textos.

Des auditeurs ont aussi partagé leur opinion à ces sujets.