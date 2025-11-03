Un immeuble de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a été visé par un incendie criminel pour la deuxième fois en l'espace d'une semaine

Les policiers du SPVM sont intervenus sur l'avenue Girouard aux petites heures lundi matin, après qu'un suspect ait été aperçu en train de mettre le feu au balcon d'un appartement.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point sur une série d'événements survenus à Montréal à Lagacé le matin.

