Ça sent la coupe, avec Yvan Ponton

par 98.5

0:00
1:17:34

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 31 octobre 2025 22:09

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Ça sent la coupe, avec Yvan Ponton
Mario Langlois / Cogeco Média

C'est vendredi soir, le moment de Ça sent la coupe où un invité spécial vient parler de sa vie, de sa carrière et de sa relation avec les sports. 

Cette semaine, Mario Langlois et Pierre Gervais rencontrent Yvan Ponton, comédien et animateur bien connu des Québécois pour ses rôles marquants dans Slap Shot, Lance et compte, et Les Boys

Depuis des décennies, il est aussi l'arbitre sévère de la LNI et l'animateur des émissions de tennis à RDS. 

Il parle de tout ceci et bien plus, notamment sa passion pour le tennis, sa philosophie de vie axée sur la pensée positive, l’importance du moment présent, et son choix d’éviter les nouvelles depuis la pandémie et la guerre Russie-Ukraine.

Écoutez Ça sent la coupe avec Yvan Ponton, Pierre Gervais et Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports

