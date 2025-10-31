 Aller au contenu
Société
La culture de l'horreur

Boys club: spécial Halloween

par 98.5

0:00
43:39

Entendu dans

Radio textos

le 31 octobre 2025 12:19

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Boys club: spécial Halloween
Le Boys club / Cogeco Média

Le Boys club reçoit le maître de l'horreur, Patrick Senécal!

Marie-Eve Tremblay, Hugo Meunier et Jonathan Roberge explorent avec l'auteur les causes de notre recherche du frisson, que ce soit à travers un film d'horreur ou un livre.

Alors que son nouveau roman, le M Club, paraîtra en novembre, Patrick Senécal discute des différentes techniques qu'il utilise pour faire trembler ses lecteurs. 

Écoutez le spécial Halloween du Boys club avec l'auteur à succès, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay, à Radio textos.

«Il y en a pour qui l'écriture, leur imagination, est pire que l'image qu'ils vont voir.»

Patrick Sénécal

