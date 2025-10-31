La culture de l'horreur

Le Boys club reçoit le maître de l'horreur, Patrick Senécal!

Marie-Eve Tremblay, Hugo Meunier et Jonathan Roberge explorent avec l'auteur les causes de notre recherche du frisson, que ce soit à travers un film d'horreur ou un livre.

Alors que son nouveau roman, le M Club, paraîtra en novembre, Patrick Senécal discute des différentes techniques qu'il utilise pour faire trembler ses lecteurs.

Écoutez le spécial Halloween du Boys club avec l'auteur à succès, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay, à Radio textos.