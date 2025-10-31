Blue Jays contre Dodgers

L'ancien des Dodgers Éric Gagné, qui a vécu l'émotion d'une Série mondiale, partage ses impressions sur l'affrontement épique entre les Blue Jays et son ancienne équipe.

Le lanceur québécois, qui a remporté la Série mondiale avec les Red Sox en 2007, se positionne «dans le milieu» en tant qu'ancien des Dodgers, mais aussi en tant que Canadien qui souhaite le succès du baseball au pays.

Écoutez Éric Gagné, ex-lanceur québécois de la MLB, décortiquer l'affrontement épique entre les Blue Jays et son ancienne équipe, les Dodgers.