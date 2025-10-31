Dès samedi

Aucun service d'autobus ou de métro ne sera offert samedi par la STM.

La direction de la Société de Transport de Montréal (STM) a procédé à cette annonce après avoir pris connaissance de la décision du Tribunal administratif du travail au sujet de la grève de ses chauffeurs, opérateurs et agents de station de métro.

Par ailleurs, la grève des employés d'entretien débutera dimanche pour se poursuivre jusqu'au 28 novembre.

Écoutez Frédéric Therrien, président du syndicat des chauffeurs d’autobus et opérateurs de métro à la STM, et Isabelle Côté, directrice générale et artistique du Théâtre aphasique, réagir à Lagacé le matin vendredi.