L'annonce de la Banque du Canada de baisser son taux directeur à 2,25% a été accueillie avec un soupir de soulagement, mais est-ce un signe de reprise ou simplement la fin du cycle d'assouplissement?

Pour les propriétaires et futurs acheteurs qui doivent faire face au renouvellement de leur hypothèque, la question est cruciale: faut-il opter pour un taux fixe ou un taux variable?

Écoutez Jimmy Jean, économiste en chef du Mouvement Desjardins, commenter la dernière baisse de taux de la Banque du Canada, au micro de Patrick Lagacé.