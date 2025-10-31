 Aller au contenu
Économie
Économie

Baisse du taux directeur: quelle est la prochaine étape?

par 98.5

0:00
9:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le October 31, 2025 7:33 AM

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Baisse du taux directeur: quelle est la prochaine étape?
L'annonce de la Banque du Canada de baisser son taux directeur à 2,25% a été accueillie avec un soupir de soulagement. / Adobe Stock

L'annonce de la Banque du Canada de baisser son taux directeur à 2,25% a été accueillie avec un soupir de soulagement, mais est-ce un signe de reprise ou simplement la fin du cycle d'assouplissement? 

Pour les propriétaires et futurs acheteurs qui doivent faire face au renouvellement de leur hypothèque, la question est cruciale: faut-il opter pour un taux fixe ou un taux variable?

Écoutez Jimmy Jean, économiste en chef du Mouvement Desjardins, commenter la dernière baisse de taux de la Banque du Canada, au micro de Patrick Lagacé.

«Les risques de voir le taux variable se faire surprendre de la mauvaise façon... je pense que les risques sont très faibles.» 

Jimmy Jean

Vous aimerez aussi

«L'aide dont on a besoin!»: les ex-travailleurs de Paccar interpellent Legault
La commission
«L'aide dont on a besoin!»: les ex-travailleurs de Paccar interpellent Legault
0:00
3:15
«Tous les deux avaient intérêt à cette armistice» -MIchèle Boisvert
Le Québec maintenant
«Tous les deux avaient intérêt à cette armistice» -MIchèle Boisvert
0:00
5:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Les tendances d’Halloween qui font jaser sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Adorables et incontournables
Les tendances d’Halloween qui font jaser sur les réseaux sociaux
Carney et Xi Jinping: un «allié de circonstance» contre la guerre commerciale?
Rattrapage
Le grand jeu d’échecs en Asie
Carney et Xi Jinping: un «allié de circonstance» contre la guerre commerciale?
Grève à la STM: un conflit qui touche les plus vulnérables
Rattrapage
Dès samedi
Grève à la STM: un conflit qui touche les plus vulnérables
«Nous, on ne fait pas ça contre les syndicats, on fait ça pour les travailleurs»
Rattrapage
Loi sur la transparence syndicale
«Nous, on ne fait pas ça contre les syndicats, on fait ça pour les travailleurs»
«On ne fait pas une bagarre d'opinion publique» -Dr Vincent Oliva
Rattrapage
La population est-elle du bord des médecins?
«On ne fait pas une bagarre d'opinion publique» -Dr Vincent Oliva
«Une des activités préférées de Christian Dubé, c'est menacer de démissionner»
Rattrapage
Chicane entre Québec et les médecins
«Une des activités préférées de Christian Dubé, c'est menacer de démissionner»
«Six-Seven»: le mot de l'année que personne ne comprend
Rattrapage
Les enseignants sont tannés de l'entendre
«Six-Seven»: le mot de l'année que personne ne comprend
Samuel Montembeault partant samedi: «Une occasion de reprendre confiance»
Rattrapage
Hockey
Samuel Montembeault partant samedi: «Une occasion de reprendre confiance»
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du vendredi 31 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du vendredi 31 octobre
La Fabrique des Monstres: «Les enfants n'auront pas vraiment peur»
Rattrapage
Film d'Halloween
La Fabrique des Monstres: «Les enfants n'auront pas vraiment peur»
Exode des médecins? «Je ne pense pas que ce soit uniquement du bluff»
Rattrapage
Loi spéciale
Exode des médecins? «Je ne pense pas que ce soit uniquement du bluff»
Une peine de 7 ans de prison pour avoir tué son père violent
Rattrapage
Homicide involontaire
Une peine de 7 ans de prison pour avoir tué son père violent
Un duel entre Yoshinobu Yamamoto et Kevin Gausman à Toronto
Rattrapage
Les Blue Jays à un gain du championnat
Un duel entre Yoshinobu Yamamoto et Kevin Gausman à Toronto
Départ de Lionel Carmant: «Un autre revers d'envergure pour François Legault»
Rattrapage
Il quitte la CAQ
Départ de Lionel Carmant: «Un autre revers d'envergure pour François Legault»