Homicide involontaire

Une «tragédie humaine» a mené à une suggestion commune de 7 ans de prison pour un homme aujourd'hui âgé de 26 ans, Adel El Halabi, qui a poignardé son père en janvier 2020.

Le père était décrit comme un «homme violent, contrôlant, qui menaçait de tuer les membres de sa famille».

El Halabi, qui avait 19 ans à l'époque, a commis l'irréparable après avoir eu une altercation avec son père. Craignant pour sa vie, il a pris un couteau de cuisine et l'a poignardé à sept reprises.

