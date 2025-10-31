 Aller au contenu
Justice et faits divers
Homicide involontaire

Une peine de 7 ans de prison pour avoir tué son père violent

par 98.5

0:00
7:20

Entendu dans

Lagacé le matin

le 31 octobre 2025 06:05

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Une peine de 7 ans de prison pour avoir tué son père violent
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Une «tragédie humaine» a mené à une suggestion commune de 7 ans de prison pour un homme aujourd'hui âgé de 26 ans, Adel El Halabi, qui a poignardé son père en janvier 2020.

Le père était décrit comme un «homme violent, contrôlant, qui menaçait de tuer les membres de sa famille». 

El Halabi, qui avait 19 ans à l'époque, a commis l'irréparable après avoir eu une altercation avec son père. Craignant pour sa vie, il a pris un couteau de cuisine et l'a poignardé à sept reprises.

Écoutez la chronique de Bénédicte Lebel sur ce dossier, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Un homme de 69 ans a été happé mortellement à Montréal;
  • Réal Chayer, un ex-professeur de karaté qui a abusé sexuellement d'au moins 11 victimes mineures, a été condamné à 20 ans de pénitencier.

