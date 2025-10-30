 Aller au contenu
Hockey
Québécois qui évolue dans la KHL

«Demidov est tellement fort mentalement» -Devin Brosseau

98.5 Sports

30 octobre 2025

Mario Langlois
Ivan Demidov. / AP/Paul Sancya

Si la Ligue nationale de hockey demeure le but ultime à atteindre pour bien des joueurs, parfois, le plaisir de vivre de ce sport nous amène ailleurs.

Écoutez Devin Brosseau, l'attaquant du Salavat Ioulaïev Oufa en KHL, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un parcours semé d'embûches pour celui qui voulait jouer au hockey;
  • Brosseau a joué en Autriche, dans la Ligue américaine et maintenant quatre saisons en KHL;
  • Sa conjointe joue dans la Ligue professionnelle de hockey féminin, à Toronto;
  • Brosseau évoque et évalue la qualité de jeu dans la KHL
  • On parle de joueurs russes talentueux comme Maxim Cabana et Alexander Nikishin;
  • Il a vu jouer Ivan Demidov avant qu'il ne se joigne aux Canadiens: «Il est tellement fort mentalement»
  • Brosseau joue depuis 10 jours avec Alexander Zharovsky, choix des Canadiens de Montréal: «Il a des mains... Il est impressionnant. Je joue en avantage numérique avec lui. Il faut que mon bâton soit sur la glace.»

