Politique fédérale
Luc Ferrandez n'a pas apprécié ses propos

Message à Jean Chrétien: «Reviens pas avec tes mauvaises habitudes!»

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 octobre 2025 09:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Message à Jean Chrétien: «Reviens pas avec tes mauvaises habitudes!»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Jean Chrétien, avec son style bien à lui, en a rajouté une couche sur l'indépendance du Québec et sur la loi sur la clarté, dans La Presse, à l'occasion du 30e anniversaire du référendum.

Écoutez le message qu'avait à livrer le chroniqueur Luc Ferrandez à l'ex-premier ministre canadien, jeudi, à Lagacé le matin.

Le coloré politicien de Shawinigan, âgé de 91 ans, a notamment critiqué la formulation de la question référendaire de 1995.

«Est-ce que tu es pour le Oui ou pour le Non? C'était clair comme de l'eau de source. Mais lui, il voulait que ça soit plus clair que ça. "Êtes-vous des séparatistes?" "Dites-nous que vous êtes des séparatistes que vous aimez pas le Canada." [...] La question n'était pas malhonnête, elle était complexe. Jean Chrétien a toujours eu de la misère à faire la différence entre la complexité et la malhonnêteté...»

Luc Ferrandez

