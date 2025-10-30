Luc Ferrandez n'a pas apprécié ses propos

Jean Chrétien, avec son style bien à lui, en a rajouté une couche sur l'indépendance du Québec et sur la loi sur la clarté, dans La Presse, à l'occasion du 30e anniversaire du référendum.

Écoutez le message qu'avait à livrer le chroniqueur Luc Ferrandez à l'ex-premier ministre canadien, jeudi, à Lagacé le matin.

Le coloré politicien de Shawinigan, âgé de 91 ans, a notamment critiqué la formulation de la question référendaire de 1995.