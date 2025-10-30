Des conditions météo extrêmes pour l'Halloween?

Un système pluvieux intense apportera pluie et vents forts pour l’Halloween.

Doit-on prévoir l'annulation de l'Halloween vendredi comme ce fut le cas en 2019?

Quelles seront les tendances météo pour la première moitié de novembre?

Écoutez Patrick de Bellefeuille, présentateur et météorologue chez Météomédia, expliquer le tout, jeudi, à Lagacé le matin.