Société
Des conditions météo extrêmes pour l'Halloween?

«Plus l'après-midi va progresser, moins les précipitations seront intenses»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 octobre 2025 07:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Plus l'après-midi va progresser, moins les précipitations seront intenses»
Un système pluvieux intense, alimenté par l’humidité de l'ouragan Mélissa, apportera pluie et vents forts pour l’Halloween. / Pascal Huot/ Adobe Stock

Un système pluvieux intense apportera pluie et vents forts pour l’Halloween. 

Doit-on prévoir l'annulation de l'Halloween vendredi comme ce fut le cas en 2019? 

Quelles seront les tendances météo pour la première moitié de novembre?

Écoutez Patrick de Bellefeuille, présentateur et météorologue chez Météomédia, expliquer le tout, jeudi, à Lagacé le matin. 

«On avait reporté l'Halloween [en 2019] à cause justement des conditions qui étaient trop mauvaises. Et le lendemain, le jour où on a passé l'Halloween, le samedi... à ce moment-là, il ventait encore plus que ce qu'on avait connu le vendredi. En fait, on n'aurait peut-être pas dû l'annuler.»

Patrick de Bellefeuille

Spécial «film d'horreur» | L'énigme du jeudi 30 octobre
Lagacé le matin
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du jeudi 30 octobre
«On est définitivement dans la course avec les métropoles les plus performantes»
Le Québec maintenant
«On est définitivement dans la course avec les métropoles les plus performantes»
