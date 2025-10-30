O Canada, version Rufus Wainwright

C'est une année tendue pour l'interprétation de l'hymne national avant des événements sportifs majeurs, à l'image des relations entre le Canada et les États-Unis depuis l'élection de Trump.

Avant le cinquième match de la Série mondiale, mercredi à Los Angeles, le chanteur montréalais Rufus Wainwright a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux avec une interprétation controversée de l’hymne national canadien.

Quels sont les autres moments notables où des hymnes nationaux ont été maltraités?

Écoutez la chronique Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle, à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé: