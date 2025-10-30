 Aller au contenu
Société
O Canada, version Rufus Wainwright

«C'est ingrat, chanter les hymnes nationaux» -Frédéric Labelle

par 98.5

0:00
4:19

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 octobre 2025 07:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
«C'est ingrat, chanter les hymnes nationaux» -Frédéric Labelle
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

C'est une année tendue pour l'interprétation de l'hymne national avant des événements sportifs majeurs, à l'image des relations entre le Canada et les États-Unis depuis l'élection de Trump. 

Avant le cinquième match de la Série mondiale, mercredi à Los Angeles, le chanteur montréalais Rufus Wainwright a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux avec une interprétation controversée de l’hymne national canadien. 

Quels sont les autres moments notables où des hymnes nationaux ont été maltraités?

Écoutez la chronique Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle, à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin

Autre sujet abordé: 

  • Une blague de Christian Dubé à l’Assemblée nationale, mal reçue dans le contexte du système de santé québécois...

Vous aimerez aussi

«Ça prend des moyens de pression qui sont massifs» -Bruno Jeannotte
Le Québec maintenant
«Ça prend des moyens de pression qui sont massifs» -Bruno Jeannotte
0:00
5:10
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du jeudi 30 octobre
Lagacé le matin
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du jeudi 30 octobre
0:00
3:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Un «voyage de rêve» pour 175 enfants à Disney World
Rattrapage
Rempli de sourires et de générosité
Un «voyage de rêve» pour 175 enfants à Disney World
PSPP promet une question «claire» et «aucune ambiguïté»
Rattrapage
En route vers le 3e référendum?
PSPP promet une question «claire» et «aucune ambiguïté»
«Plus l'après-midi va progresser, moins les précipitations seront intenses»
Rattrapage
Des conditions météo extrêmes pour l'Halloween?
«Plus l'après-midi va progresser, moins les précipitations seront intenses»
«Pourquoi ça doit se finir en psychodrame, en loi spéciale?» -Dr Condé
Rattrapage
La grogne des médecins ne s'estompe pas
«Pourquoi ça doit se finir en psychodrame, en loi spéciale?» -Dr Condé
Ottawa va corriger l'échappatoire fiscal: «Pourquoi ça a pris 14 ans?»
Rattrapage
Chauffeurs inc: pertes fiscales, risques routiers
Ottawa va corriger l'échappatoire fiscal: «Pourquoi ça a pris 14 ans?»
«François Legault s'est senti trahi par Doug Ford» -Louis Lacroix
Rattrapage
Sortie controversée du premier ministre ontarien
«François Legault s'est senti trahi par Doug Ford» -Louis Lacroix
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du jeudi 30 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du jeudi 30 octobre
«Redemption» de Rick Hughes: le rock québécois est loin d'être mort!
Rattrapage
Nouvel album
«Redemption» de Rick Hughes: le rock québécois est loin d'être mort!
«On devrait y réfléchir avant de démotiver des médecins»
Rattrapage
Mauvaise journée pour le duo Dubé-Legault
«On devrait y réfléchir avant de démotiver des médecins»
Après trois mois de cavale: le meurtrier James Gould arrêté à Montréal
Rattrapage
Recherché depuis le mois d'août
Après trois mois de cavale: le meurtrier James Gould arrêté à Montréal
«C'est vraiment impressionnant ce que fait Trey Yesavage»
Rattrapage
Les Blue Jays à un gain du titre
«C'est vraiment impressionnant ce que fait Trey Yesavage»
Gardiens de but du CH: «Martin St-Louis a gagné son pari»
Rattrapage
Dobes ou Montembeault?
Gardiens de but du CH: «Martin St-Louis a gagné son pari»
Libéraliser le commerce de l'alcool: «Pas mal plus compliqué qu'on le dit»
Rattrapage
Barrières interprovinciales
Libéraliser le commerce de l'alcool: «Pas mal plus compliqué qu'on le dit»
Famille de demandeurs d'asile séparée: «C'est hautement inhumain»
Rattrapage
Les parents viennent de deux pays différents
Famille de demandeurs d'asile séparée: «C'est hautement inhumain»