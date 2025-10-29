Nick Suzuki et Cole Caufield

Les Canadiens de Montréal sont de retour en ville après un excellent voyage dans l'ouest qui leur a permis d'amasser six points en quatre matchs.

Écoutez la table ronde hockey avec l'animateur Mario Langlois, le journaliste Jean-François Chaumont, de LNH.com, et le spécialiste des gardiens de but, Stéphane Waite.

Les déclarations d'importance

Stéphane Waite: «La qualité première du Canadien, c'est le talent. Le talent pur.»

Stéphane Waite: «À trois contre trois, il n'y a pas une équipe qui accote le Canadien.»

Jean-François Chaumont: «L'absence de Kaiden Guhle se fait sentir.»

Jean-François Chaumont: «Ce duo-là (Suzuki et Caufiled) doit être considéré dans l'élite de l'élite.»

Jean-François Chaumont: «Je pense que Martin St-Louis doit être drôlement satisfait de son départ (de Slafkovsky).»

Jean-François Chaumont: «Kapanen est en train de t'acheter du temps - concernant le fameux deuxième centre.»