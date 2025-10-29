En dépit des succès de Dobes

Même si la fin de la troisième période contre le Kraken de Seattle a été cahotique, Jakub Dobes a remporté une autre victoire. Sa sixième de la saison, contre aucune défaite.

Ce qui mène à la question de l'heure...

Samedi soir, contre les Sénateurs d'Ottawa, Dobes ou Montembeault?

Écoutez José Théodore commenter la situation avec sa fougue habituelle en compagnie de Mario Langlois.

L'ancien gardien des Canadiens pense qu'on ne doit pas laisser Samuel Montembeault sur la touche trop longtemps.