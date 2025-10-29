En dépit des succès de Dobes

Même si la fin de la troisième période contre le Kraken de Seattle a été cahotique, Jakub Dobes a remporté une autre victoire. Sa sixième de la saison, contre aucune défaite.
Ce qui mène à la question de l'heure...
Samedi soir, contre les Sénateurs d'Ottawa, Dobes ou Montembeault?
Écoutez José Théodore commenter la situation avec sa fougue habituelle en compagnie de Mario Langlois.
L'ancien gardien des Canadiens pense qu'on ne doit pas laisser Samuel Montembeault sur la touche trop longtemps.
«Même s'il joue contre Ottawa, ça fait huit jours qu'il a pas joué. Si on met Dobes au prochain match, puis Montembeault après, ça fait 12 jours. Mais là, je te pose la question: si Dobes gagne contre Ottawa à la maison. Tu remets Dobes à l'autre match? Là, ça va faire 15 jours qu'il (Montembeault) n'a pas gagné.»
«Ça veut dire que Martin St-Louis s'embarque dans une stratégie «tu gagnes, tu perds.» Supposons que tu enlèves Dobes et que tu mets Sam. S'il gagne 6 à 5, tu fais quoi? Tu le laisses quand même dans le filet parce que tu viens de gagner? C'est la pire stratégie: garder ton gardien qui gagne.»
Théodore souligne qu'on ne peut retirer un gardien qui perd un match 2-1. Mais, au fond, Théodore pense surtout au gardien du Tricolore.
«Il faut quand même penser à Sam. Il ne faut pas faire des dommages à long terme à sa confiance.»