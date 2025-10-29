 Aller au contenu
Hockey
Une saison de 100 points est possible

«Le Canadien a repris là où il a laissé au printemps» -Danièle Sauvageau

par 98.5 Sports

0:00
10:25

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 octobre 2025 18:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Danièle Sauvageau
Danièle Sauvageau
«Le Canadien a repris là où il a laissé au printemps» -Danièle Sauvageau
Danièle Sauvageau / Cogeco Média

Danièle Sauvageau sera intronisée dans quelques jours au Temple de la renommée, mais ce soir, elle partage le micro avec Mario Langlois en qualité d'analyste.

Et que pense-t-elle du début de saison des Canadiens de Montréal?

«Le Canadien a repris là où il a laissé au printemps», dit-elle.

«C'est vrai que c'est un début d'année canon si on regarde les points. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est les points comptés. Là, c'est juste l'Avalanche et les Sénateurs qui ont plus de buts comptés.»

Danièle Sauvageau

Les sujets discutés

  • Les replis pour aider les défenseurs;
  • Le positionnement en périphérie;
  • Kapanen a fait sa place et il l'a gardée»;
  • Danièle Sauvageau donnerait encore le filet à Dobson samedi soir, contre les Sénateurs.

