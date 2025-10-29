Une saison de 100 points est possible

Danièle Sauvageau sera intronisée dans quelques jours au Temple de la renommée, mais ce soir, elle partage le micro avec Mario Langlois en qualité d'analyste.
Et que pense-t-elle du début de saison des Canadiens de Montréal?
«Le Canadien a repris là où il a laissé au printemps», dit-elle.
«C'est vrai que c'est un début d'année canon si on regarde les points. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est les points comptés. Là, c'est juste l'Avalanche et les Sénateurs qui ont plus de buts comptés.»
Les sujets discutés
- Les replis pour aider les défenseurs;
- Le positionnement en périphérie;
- Kapanen a fait sa place et il l'a gardée»;
- Danièle Sauvageau donnerait encore le filet à Dobson samedi soir, contre les Sénateurs.