Une saison de 100 points est possible

Danièle Sauvageau sera intronisée dans quelques jours au Temple de la renommée, mais ce soir, elle partage le micro avec Mario Langlois en qualité d'analyste.

Et que pense-t-elle du début de saison des Canadiens de Montréal?

«Le Canadien a repris là où il a laissé au printemps», dit-elle.