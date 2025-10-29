Les Blue Jays s'imposent à Los Angeles

Les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Dodgers de Los Angeles, mardi soir, nivelant la série mondiale à 2-2.
Écoutez l'envoyé spécial de Cogeco Média à la Série mondiale, Jeremy Filosa, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
L'impact de la fatigue s'est notamment fait sentir sur le lanceur étoile Shohei Ohtani, qui a été le partant après avoir participé au match de 18 manches la veille.
Vladimir Guerrero Jr., qui a signé une prolongation de contrat de 14 ans et 500 M$ en avril dernier, continue sa domination. Il a frappé son 7e circuit de la série, portant sa moyenne au bâton à ,419.
«C'est une terreur en séries [...] Il veut prouver que le contrat qu'il a signé, il le mérite. Il traîne présentement cette équipe-là sur ses épaules.»
Autres sujets abordés
- L'expérience du Dodger Stadium et le trafic intense à Los Angeles;
- Le coût de la vie et des activités;
- La présence de taxis sans chauffeur et des mini-frigidaires Uber autonomes à Los Angeles.