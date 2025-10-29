 Aller au contenu
Justice et faits divers
Meurtre de sa femme Nicole Rainville

L'affaire Jacques Delisle: «Il demeure des zones d'ombre dans cette histoire»

L'affaire Jacques Delisle: «Il demeure des zones d'ombre dans cette histoire»
Le juge Jacques Delisle en 2024. / La Presse Canadienne

L'affaire de l'ex-juge Jacques Delisle, accusé du meurtre de son épouse paralysée, continue de fasciner en raison de sa durée, du statut de l'accusé et de la série de rebondissements juridiques qui l'ont jalonnée.

Delisle, le premier magistrat au Canada à faire face à une accusation de meurtre prémédité, a été au cœur d'une saga qui s'est étalée sur 15 ans.

Écoutez Kathryne Lamontagne, journaliste et autrice du livre Le dernier procès - L’affaire Jacques Delisle, mercredi, à Lagacé le matin.

Initialement reconnu coupable en 2012, l'ex-juge a toujours clamé son innocence, se disant victime d'une erreur judiciaire. Il a utilisé une disposition rare du Code criminel pour demander au ministre de la Justice de réviser son dossier, livrant une version des faits qui n'avait rien à voir avec celle présentée au procès et reconnaissant avoir menti.

Une des zones d'ombre de l'affaire réside dans la décision de l'ancien ministre de la Justice du Canada, David Lametti, d'ordonner un nouveau procès.

Lametti a plaidé qu'il y avait une «possible erreur judiciaire» sans jamais en motiver la décision ou révéler les arguments des deux personnes qui l'auraient conseillé. La Couronne, elle-même, a envoyé deux lettres à Ottawa demandant des précisions sur cette erreur, mais n'a jamais eu de réponse.

Jacques Delisle est mort le 10 août 2024 à l'âge de 89 ans.

