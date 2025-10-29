Si vous prévoyez aller en Jamaïque ou à Cuba

L'ouragan Melissa, qui a frappé la Jamaïque mardi et touché terre à Cuba tôt mercredi matin, est un sujet d'inquiétude pour les voyageurs québécois ayant des réservations vers ces destinations prisées.

L'ouragan de catégorie 5 a perdu de la force pour être rétrogradé en catégorie 3.

En Jamaïque, des vents de près de 300 km/h ont été enregistrés, et l'état d'alerte a été déclaré dans six provinces de l'est de Cuba, où plus de 700 000 personnes ont été évacuées.

Écoutez Éric Boissonneault, vice-président de l'Association des agents de voyages du Québec, commenter le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon M. Boissonneault, la marche à suivre pour les voyageurs dépend de la situation.