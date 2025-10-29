Si vous prévoyez aller en Jamaïque ou à Cuba

L'ouragan Melissa, qui a frappé la Jamaïque mardi et touché terre à Cuba tôt mercredi matin, est un sujet d'inquiétude pour les voyageurs québécois ayant des réservations vers ces destinations prisées.
L'ouragan de catégorie 5 a perdu de la force pour être rétrogradé en catégorie 3.
En Jamaïque, des vents de près de 300 km/h ont été enregistrés, et l'état d'alerte a été déclaré dans six provinces de l'est de Cuba, où plus de 700 000 personnes ont été évacuées.
Écoutez Éric Boissonneault, vice-président de l'Association des agents de voyages du Québec, commenter le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Selon M. Boissonneault, la marche à suivre pour les voyageurs dépend de la situation.
«Si vous avez acheté un forfait, que votre hôtel n'est pas ouvert et est complètement détruit, vous allez être remboursé parce que le prestataire, la prestation que vous avez achetée, ne peut être livrée, ce qui fait que le tour-opérateur va vous offrir la possibilité d'être remboursé.»