 Aller au contenu
Société
Si vous prévoyez aller en Jamaïque ou à Cuba

Ouragan Melissa: que faire si votre voyage est compromis?

par 98.5

0:00
5:12

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 octobre 2025 08:05

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Ouragan Melissa: que faire si votre voyage est compromis?
L'ouragan Melissa, qui a frappé la Jamaïque mardiet touché terre à Cuba tôt mercredi matin, est un sujet d'inquiétude pour les voyageurs québécois. / (AP Photo/Matias Delacroix)

L'ouragan Melissa, qui a frappé la Jamaïque mardi et touché terre à Cuba tôt mercredi matin, est un sujet d'inquiétude pour les voyageurs québécois ayant des réservations vers ces destinations prisées. 

L'ouragan de catégorie 5 a perdu de la force pour être rétrogradé en catégorie 3.

En Jamaïque, des vents de près de 300 km/h ont été enregistrés, et l'état d'alerte a été déclaré dans six provinces de l'est de Cuba, où plus de 700 000 personnes ont été évacuées. 

Écoutez Éric Boissonneault, vice-président de l'Association des agents de voyages du Québec, commenter le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon M. Boissonneault, la marche à suivre pour les voyageurs dépend de la situation.

«Si vous avez acheté un forfait, que votre hôtel n'est pas ouvert et est complètement détruit, vous allez être remboursé parce que le prestataire, la prestation que vous avez achetée, ne peut être livrée, ce qui fait que le tour-opérateur va vous offrir la possibilité d'être remboursé.»

Éric Boissonneault

Vous aimerez aussi

Centre communautaire Hochelaga: «La demande est grandissante tous les ans»
Lagacé le matin
Centre communautaire Hochelaga: «La demande est grandissante tous les ans»
0:00
3:20

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Force internationale à Gaza: «Aucun pays ne veut s'engager»
Rattrapage
Reprise des bombardements
Force internationale à Gaza: «Aucun pays ne veut s'engager»
Son ami tué par Guy Durocher: «Il n'aurait jamais dû sortir de l'hôpital»
Rattrapage
Aux prises avec des problèmes de santé mentale
Son ami tué par Guy Durocher: «Il n'aurait jamais dû sortir de l'hôpital»
Amazon: «Ça doit nous faire réfléchir à ce qui nous attend» -Marie-Eve Fournier
Rattrapage
14 000 postes remplacés par l'IA
Amazon: «Ça doit nous faire réfléchir à ce qui nous attend» -Marie-Eve Fournier
Cole Caufield joue (encore) les héros en prolongation
Rattrapage
Gain de 4-3 face au Kraken
Cole Caufield joue (encore) les héros en prolongation
Exode des médecins: «Ils ne peuvent pas quitter du jour au lendemain»
Rattrapage
En colère contre le gouvernement Legault
Exode des médecins: «Ils ne peuvent pas quitter du jour au lendemain»
Une ministre générée par l'intelligence artificielle en Albanie
Rattrapage
Première mondiale
Une ministre générée par l'intelligence artificielle en Albanie
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du mercredi 29 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du mercredi 29 octobre
Opération Sous Zéro: «Ça fait plaisir aux familles et ça les soulage»
Rattrapage
Appel à la générosité
Opération Sous Zéro: «Ça fait plaisir aux familles et ça les soulage»
Spectacle de Mariana Mazza: «On entre dans sa tête, dans son coeur»
Rattrapage
Foie gras
Spectacle de Mariana Mazza: «On entre dans sa tête, dans son coeur»
Loi spéciale: de plus en plus de médecins font leur valise
Rattrapage
Vers l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick
Loi spéciale: de plus en plus de médecins font leur valise
Bébé retrouvé mort à Longueuil: retour sur le fil des évènements
Rattrapage
Que s'est-il passé?
Bébé retrouvé mort à Longueuil: retour sur le fil des évènements
Les Blue Jays rebondissent face aux Dodgers
Rattrapage
La Série mondiale est égale 2-2
Les Blue Jays rebondissent face aux Dodgers
Centre communautaire Hochelaga: «La demande est grandissante tous les ans»
Rattrapage
Opération Sous Zéro
Centre communautaire Hochelaga: «La demande est grandissante tous les ans»
Quel gardien mérite de défendre la cage du CH? «C'est deux travaillants»
Rattrapage
CH-Seattle
Quel gardien mérite de défendre la cage du CH? «C'est deux travaillants»