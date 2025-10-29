En colère contre le gouvernement Legault

Un seul sujet retient l'attention à l'Assemblée nationale depuis quelques jours, soit la loi spéciale sur la rémunération des médecins.

La grogne de ces derniers ne se calme pas et nombreux sont ceux qui ont décidé de quitter la profession.

Selon les informations de Louis Lacroix, depuis samedi dernier, près de 30 médecins ont annoncé à leur association leur intention de partir à la retraite ou d'aller pratiquer dans une autre province.

La Presse souligne qu'une centaine de médecins ont également entamé des démarches en ce sens à travers la province.

