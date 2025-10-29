 Aller au contenu
Politique
En colère contre le gouvernement Legault

Exode des médecins: «Ils ne peuvent pas quitter du jour au lendemain»

par 98.5

0:00
10:40

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 octobre 2025 07:16

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Exode des médecins: «Ils ne peuvent pas quitter du jour au lendemain»
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Un seul sujet retient l'attention à l'Assemblée nationale depuis quelques jours, soit la loi spéciale sur la rémunération des médecins.

La grogne de ces derniers ne se calme pas et nombreux sont ceux qui ont décidé de quitter la profession.

Selon les informations de Louis Lacroix, depuis samedi dernier, près de 30 médecins ont annoncé à leur association leur intention de partir à la retraite ou d'aller pratiquer dans une autre province.

La Presse souligne qu'une centaine de médecins ont également entamé des démarches en ce sens à travers la province.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix discuter de l'exode des médecins provoqués par la loi spéciale au micro de Patrick Lagacé. 

«Ce n'est pas immédiat. Les médecins ne peuvent pas arriver du jour au lendemain comme ça et quitter. Il y a quand même une procédure puisqu'ils ont des patients dont ils doivent s'occuper, ils ont une réalité face à ces patients. Donc, ça peut prendre quelques mois avant qu'ils ne quittent. Au Collège des médecins, pour qu'ils puissent aller travailler en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, ça prend un certificat de conduite professionnel.»

Louis Lacroix

Autre sujet abordé

  • La suite de la chicane entre le Parti québécois et le Parti libéral.

