C'était la première médiatique du spectacle «Foie gras» de l'humoriste Mariana Mazza mardi. Dans ce troisième spectacle solo, elle aborde plusieurs thèmes, notamment sa relation avec Alexandre Barrette, mais plonge aussi dans des évènements plus difficiles de sa vie.
Écoutez Catherine Brisson qui a assisté au spectacle de l'humoriste partager ses impressions au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
«On entre dans sa tête, dans son coeur. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'elle n'a plus besoin de crier pour qu'on l'écoute. C'est-à-dire que Mariana va rester elle-même, mais elle a trouvé une nouvelle force: la vulnérabilité. C'est une humoriste qui est redoutable, qui est drôle, qui est efficace, mais cette fois, elle a su me toucher autrement que seulement par ses blagues.»