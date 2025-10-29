 Aller au contenu
Arts et spectacles
Foie gras

Spectacle de Mariana Mazza: «On entre dans sa tête, dans son coeur»

par 98.5

0:00
5:53

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 octobre 2025 06:37

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Spectacle de Mariana Mazza: «On entre dans sa tête, dans son coeur»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

C'était la première médiatique du spectacle «Foie gras» de l'humoriste Mariana Mazza mardi. Dans ce troisième spectacle solo, elle aborde plusieurs thèmes, notamment sa relation avec Alexandre Barrette, mais plonge aussi dans des évènements plus difficiles de sa vie.

Écoutez Catherine Brisson qui a assisté au spectacle de l'humoriste partager ses impressions au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 

«On entre dans sa tête, dans son coeur. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'elle n'a plus besoin de crier pour qu'on l'écoute. C'est-à-dire que Mariana va rester elle-même, mais elle a trouvé une nouvelle force: la vulnérabilité. C'est une humoriste qui est redoutable, qui est drôle, qui est efficace, mais cette fois, elle a su me toucher autrement que seulement par ses blagues.»

Catherine Brisson

