De nombreux médecins qui pratiquent au Québec sont furieux au point où ils ont décidé de quitter la province. La source de leur frustration? L'adoption sous bâillon de la loi spéciale qui modifie leur rémunération selon des critères de performance.

Plusieurs médecins ont témoigné dans différents médias de leur découragement face à la situation et de leur démarche pour aller pratiquer ailleurs.

Selon La Presse, depuis le 1er octobre, au moins une centaine de médecins ont entamé des démarches pour quitter vers l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick.

Écoutez Patrick Lagacé qui commente ces nombreux départs dans son tour d'horizon de l'actualité, mercredi.

