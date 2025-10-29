 Aller au contenu
Société
Vers l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick

Loi spéciale: de plus en plus de médecins font leur valise

par 98.5

0:00
16:57

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 octobre 2025 06:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

De nombreux médecins qui pratiquent au Québec sont furieux au point où ils ont décidé de quitter la province. La source de leur frustration? L'adoption sous bâillon de la loi spéciale qui modifie leur rémunération selon des critères de performance.

Plusieurs médecins ont témoigné dans différents médias de leur découragement face à la situation et de leur démarche pour aller pratiquer ailleurs.

Selon La Presse, depuis le 1er octobre, au moins une centaine de médecins ont entamé des démarches pour quitter vers l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick.

Écoutez Patrick Lagacé qui commente ces nombreux départs dans son tour d'horizon de l'actualité, mercredi. 

Autres sujets abordés

  • Le ministre Lionel Carmant, lui-même médecin spécialiste, appuie son gouvernement;
  • Une étude démontre que les médecins de famille voient moins de patients dans une année parce que les cas se complexifient;
  • Le Dr Amir Khadir a plaidé coupable à 12 chefs d'infraction devant le comité de discipline du Conseil des médecins;
  • La Sûreté du Québec devra couper une douzaine de postes de police en région en raison des compressions demandées par la CAQ;
  • Les bombardements ont repris dans la bande de Gaza.

