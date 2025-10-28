L'édition 2025-2026 des Canadiens

Jean Perron a remporté la coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal en 1986.
Écoutez Jean Perron, qui a joué au golf en Gaspésie, mardi, parler de ce début de saison du Tricolore avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- «Ça fait des lunes qu'on n'a pas vu une équipe comme cette année»;
- Pour un entraîneur, la compétition à l'interne est une bénédiction;
- Perron trace un parallèle entre les jeunes des Canadiens en 2025 et ceux qu'il avait sous la main qui il a 40 ans (Roy, Lemieux, Momesso, etc.);
- En 1985-1986, l'objectif minimaliste des Canadiens était de faire deux tours éliminatoires;
- Le QI hockey de Demidov renverse Perron;
- L'importance du sentiment d’urgence et la gestion des gardiens en 2025;
- Son plaisir à suivre le hockey à 79 ans.