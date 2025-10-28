Jakub Dobes face au Kraken

C'est Jakub Dobes qui sera le gardien des Canadiens, mardi soir, à Seattle, contre le Kraken.
Écoutez Stéphane Waite commenter cette situation au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets dicustés
- Dobes devant le filet: aucune surprise pour Stéphane Waite;
- L'analyste voit une similitude avec une situation vécue à Chicago;
- «La perte de Laine pour une longue période, ça enlève une grosse distraction»;
- Les Canadiens sont déjà dans l'urgence en ce début de saison;
- Selon Waite, le Tricolore n'est pas encore prêt pour du hockey de séries;
- Une acquisition majeure à venir plus tard cette saison.