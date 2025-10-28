La situation économique difficile au Québec n'a pas épargné les bonbons d'Halloween: ceux-ci sont victimes de réduflation.
Écoutez Soumaya Cheikhrouhou, professeure titulaire du département de marketing et Directrice du Groupe de recherche en marketing sensoriel à l'Université de Sherbrooke, se pencher sur le phénomène, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On voit une réduction au niveau des tailles des bonbons. Ce qu'on risque aussi de voir, c'est peut-être aussi une diminution au niveau du nombre de friandises à l'intérieur d'une même boîte. C'est plus compliqué aussi à détecter pour les consommateurs, parce que d'un commerçant à l'autre, on n'a pas les mêmes formats.»