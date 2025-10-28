La situation économique difficile au Québec n'a pas épargné les bonbons d'Halloween: ceux-ci sont victimes de réduflation.

Écoutez Soumaya Cheikhrouhou, professeure titulaire du département de marketing et Directrice du Groupe de recherche en marketing sensoriel à l'Université de Sherbrooke, se pencher sur le phénomène, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.