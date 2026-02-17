Le régime communiste peut-il survivre à la crise?

Sous la pression des États-Unis, la situation humanitaire à Cuba se détériore chaque jour. L'un des objectifs de Washington est d'user à la corde le régime communiste cubain, un régime qu'il tente tant bien que mal de renverser depuis plus de soixante ans.

Cette fois est-elle la bonne?

Écoutez l'ancien professeur d'histoire et spécialiste de l'Amérique latine, Claude Morin, commenter la situation à Cuba, mardi, à La commission.