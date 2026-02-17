Le régime communiste peut-il survivre à la crise?

Sous la pression des États-Unis, la situation humanitaire à Cuba se détériore chaque jour. L'un des objectifs de Washington est d'user à la corde le régime communiste cubain, un régime qu'il tente tant bien que mal de renverser depuis plus de soixante ans.
Cette fois est-elle la bonne?
Écoutez l'ancien professeur d'histoire et spécialiste de l'Amérique latine, Claude Morin, commenter la situation à Cuba, mardi, à La commission.
«Ils ont vécu dans les années 90 ce que l'on a appelé la "Période spéciale". À l'époque, elle avait été engendrée par la chute de l'Union soviétique et la rupture des relations avec le bloc de l'Est. Les Cubains ont alors connu une période extrêmement sévère, dont ils ne sont sortis qu'avec l'aide du Venezuela (...) la population cubaine est habituée à la solidarité dans les pires moments. Je crois qu'il y aura des mouvements de réaction et sûrement de protestation, mais cela ne déclenchera pas ce que les États-Unis espèrent : un soulèvement généralisé qu'ils cherchent à provoquer depuis 1960.»