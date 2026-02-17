 Aller au contenu
Fréchette prend position sur le troisième lien

«C'est un point de rupture avec le gouvernement précédent» -Jean-Marc Léger

le 17 février 2026 12:41

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«C'est un point de rupture avec le gouvernement précédent» -Jean-Marc Léger
Christine Fréchette abandonnerait le tracé actuel prévu pour le troisième lien. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Si elle remporte la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette s’engage à annuler le projet de troisième lien actuel et à présenter une nouvelle mouture.

Pour le président de la firme de sondage Léger, Jean-Marc Léger, cette prise de position de la candidate marque un point de rupture important avec le gouvernement Legault et pourrait s’avérer payante pour Christine Fréchette.

Écoutez l'analyse de Jean-Marc Léger, président de la firme de sondages Léger, sur l'impact d'une telle annonce sur les intentions de vote.

«Rappelez-vous la citation de Maurice Duplessis: "Un pont, c'est bon pour gagner deux élections." Maintenant, on est rendu à la troisième. Je pense que c'est une excellente prise de position de la part de Christine Fréchette aujourd'hui, car en termes de positionnement, c'est vraiment un point de rupture avec le gouvernement précédent.»

Jean-Marc Léger

