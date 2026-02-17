Fréchette prend position sur le troisième lien

Si elle remporte la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette s’engage à annuler le projet de troisième lien actuel et à présenter une nouvelle mouture.

Pour le président de la firme de sondage Léger, Jean-Marc Léger, cette prise de position de la candidate marque un point de rupture important avec le gouvernement Legault et pourrait s’avérer payante pour Christine Fréchette.

Écoutez l'analyse de Jean-Marc Léger, président de la firme de sondages Léger, sur l'impact d'une telle annonce sur les intentions de vote.