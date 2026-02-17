Fréchette prend position sur le troisième lien

Si elle remporte la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette s’engage à annuler le projet de troisième lien actuel et à présenter une nouvelle mouture.
Pour le président de la firme de sondage Léger, Jean-Marc Léger, cette prise de position de la candidate marque un point de rupture important avec le gouvernement Legault et pourrait s’avérer payante pour Christine Fréchette.
«Rappelez-vous la citation de Maurice Duplessis: "Un pont, c'est bon pour gagner deux élections." Maintenant, on est rendu à la troisième. Je pense que c'est une excellente prise de position de la part de Christine Fréchette aujourd'hui, car en termes de positionnement, c'est vraiment un point de rupture avec le gouvernement précédent.»