Réduction des postes de police

Le gouvernement Legault rejette le plan de compressions de la Sûreté du Québec (SQ) qui menaçait 12 postes en région.

En pleine période de restrictions budgétaires, Québec, par la voix du ministre du Travail, Jean Boulet, avait demandé à la SQ de participer à l'effort d'équilibre en trouvant 120 millions de dollars de compressions.

Le Journal de Montréal a publié mardi un reportage qui détaille le plan de la SQ.

Mais le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a déclaré sur X que la sécurité des différentes communautés de la province est une priorité.

«Ce n'est pas ce qu'on a demandé comme efforts. La Sûreté du Québec doit retravailler ce plan», a-t-il écrit.

Discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur le plan de compressions de la Sûreté du Québec.