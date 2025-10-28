 Aller au contenu
Politique provinciale
Immigration

Travailleurs étrangers: l'appel au secours des régions au gouvernement

le 28 octobre 2025 12:39

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Plus de 250 propriétaires d'entreprise et élus municipaux se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale mardi matin. / Adobe Stock

Plus de 250 propriétaires d'entreprise et élus municipaux des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale mardi matin.

Leur message est clair: ils demandent aux gouvernements fédéral et provincial de maintenir les travailleurs étrangers temporaires (TET) qui sont devenus une main-d'œuvre stratégique et fiable pour les régions en situation de plein emploi.

Écoutez Charles Tardif, vice-président, développement des affaires et approvisionnement de Maibec, aborder les enjeux de main-d'oeuvre, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«S'il fallait que je les perde [ces travailleurs], on va être obligé de faire tomber un quart de travail. Et ça, ça va mettre 25 travailleurs locaux québécois en chômage.»

Charles Tardif

