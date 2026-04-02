Recapitulatif politique à saveur sportive

C'est le moment pour l'animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau de présenter son récapitulatif de la semaine politique à coup d'analogie sportive.
Écoutez sa chronique jeudi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Le coup sûr de la semaine, le retour de Lionel Carmant au caucus de la CAQ. C'est une bouffée d'oxygène. Pour un parti sous tension, son retour pourrait peut-être lui garantir un poste au Conseil des ministres.»
Quelques autres sujets abordés:
- Une expulsion déguisée en retraite;
- Bisbille dans le vestiaire.