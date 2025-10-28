Le PDG d'Air Canada ne le maîtrise toujours pas

Après quatre ans à la tête d'Air Canada, le PDG Michael Rousseau ne maîtrise toujours pas le français.
Le Journal de Montréal écrit qu'il a pourtant suivi plus de 300 heures de cours.
Est-ce que ça vous dérange? Combien de temps est nécessaire pour apprendre le français?
Écoutez Tania Longpré, enseignante en francisation et docteure en éducation, en discuter avec Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos.
«Ça semble beaucoup, mais [300 heures] ce n'est pas beaucoup d'heures. En quatre ans, s'il fait des cours toutes les semaines, on parle d'une heure et demie de cours par semaine. Pour apprendre une langue à un niveau adéquat pour avoir ce type de fonction là, c'est vraiment très peu. Espérer vraiment des progrès significatifs en une heure et demie par semaine chez un adulte qui n'est pas immergé en français dans son quotidien, ça équivaut à pas grand-chose.»