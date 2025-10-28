Le PDG d'Air Canada ne le maîtrise toujours pas

Après quatre ans à la tête d'Air Canada, le PDG Michael Rousseau ne maîtrise toujours pas le français.

Le Journal de Montréal écrit qu'il a pourtant suivi plus de 300 heures de cours.

Est-ce que ça vous dérange? Combien de temps est nécessaire pour apprendre le français?

Écoutez Tania Longpré, enseignante en francisation et docteure en éducation, en discuter avec Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos.