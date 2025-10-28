 Aller au contenu
Arts et spectacles
Disponible en 2026 sur Amazon Prime

Un documentaire sur la carrière «post-Beatles» de Paul McCartney

par 98.5

0:00
3:58

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 octobre 2025 08:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Un documentaire sur la carrière «post-Beatles» de Paul McCartney
Catherine Brisson / Cogeco Média

Un nouveau documentaire sur la carrière solo de Paul McCartney, Man on the Run, sera diffusé en février 2026 sur la plateforme Amazon Prime.

Le film revient sur la carrière de l'artiste britannique après la séparation des Beatles et les défis qu'il a rencontrés.

Pendant quatre ans, le cinéaste s'est entretenu à plusieurs reprises avec Paul McCartney, mais également plusieurs membres de son entourage.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson parler de ce documentaire au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

