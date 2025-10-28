 Aller au contenu
Loi spéciale sur la rémunération des médecins

Y a-t-il des experts en accord avec Christian Dubé? «Je n'en vois pas»

L'adoption sous bâillon de la loi spéciale sur la rémunération des médecins continue de faire réagir.

La Presse dévoile notamment qu'un des articles de la législation vient abroger une entente de 2019 concernant une cagnotte de 450 millions de dollars des médecins spécialistes que Québec pourra désormais dépenser comme bon lui semble.

Plusieurs personnes continuent de se lever pour dénoncer l'attitude du gouvernement de la CAQ.

Écoutez Patrick Lagacé qui revient sur l'onde de choc chez les médecins et plusieurs autres sujets dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité. 

«Une des choses qui me frappe dans tout ce débat, c'est qu'il n'y a pas d'experts qui se lèvent pour dire que Christian Dubé a raison. Les gens qui sont reconnus dans leur domaine, qui connaissent l'administration de la Santé et qui disent que le ministre de la Santé a bien fait de faire ce qu'il a fait et qu'il a raison, je n'en vois pas. Peut-être que j'ai raté des voix qui se sont élevées.»

Patrick Lagacé

  • L'ougaran Melissa de catégorie 5 pourrait faire des ravages majeurs en Jamaïque;
  • Que feraient les partis d'opposition avec la réforme Dubé s'ils prenaient le pouvoir?;
  • L'homme d'affaires Andrew Lufty accuse François Legault de ne rien comprendre à l'économie;
  • Manifestation de 200 dirigeants de PME à Québec;
  • La troisième grève des employés d'entretien de la STM pourrait faire encore plus mal que les précédentes; 
  • L'attitude de Donald Trump dérange et fait mal.

