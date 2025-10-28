L'adoption sous bâillon de la loi spéciale sur la rémunération des médecins continue de faire réagir.

La Presse dévoile notamment qu'un des articles de la législation vient abroger une entente de 2019 concernant une cagnotte de 450 millions de dollars des médecins spécialistes que Québec pourra désormais dépenser comme bon lui semble.

Plusieurs personnes continuent de se lever pour dénoncer l'attitude du gouvernement de la CAQ.

Écoutez Patrick Lagacé qui revient sur l'onde de choc chez les médecins et plusieurs autres sujets dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité.