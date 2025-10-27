 Aller au contenu
Hockey
Deux trios productifs

«C'est la magie d'une équipe avec de la profondeur offensive» -Antoine Roussel

par 98.5 Sports

0:00
12:31

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 27 octobre 2025 19:07

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
«C'est la magie d'une équipe avec de la profondeur offensive» -Antoine Roussel
Juraj Slafkovsky et Ivan Demidov. / PC/Darryl Dyck

Les Canadiens de Montréal ont - encore une fois - effectué une remontée victorieuse, samedi soir, face aux Canucks de Vancouver.

Écoutez Antoine Roussel commenter ce match et la profondeur ajoutée à l'attaque par le Tricolore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La capacité de revenir de l'arrière des Canadiens cette saison;
  • Le Tricolore a désormias deux trios productifs;
  • Les blessures de Patrik Laine et de Kaiden Guhle;
  • Jayden Struble n'a pas encore pleinement saisi sa chance.

