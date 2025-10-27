Les Canadiens de Montréal ont - encore une fois - effectué une remontée victorieuse, samedi soir, face aux Canucks de Vancouver.
Écoutez Antoine Roussel commenter ce match et la profondeur ajoutée à l'attaque par le Tricolore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La capacité de revenir de l'arrière des Canadiens cette saison;
- Le Tricolore a désormias deux trios productifs;
- Les blessures de Patrik Laine et de Kaiden Guhle;
- Jayden Struble n'a pas encore pleinement saisi sa chance.