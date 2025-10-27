Attention à vos propos

Le coup de force du gouvernement Legault face aux médecins continue de faire énormément réagir. La CAQ a adopté sous bâillon - pour une huitième fois depuis son arrivée au pouvoir - la loi spéciale sur la rémunération des médecins.

Celle-ci vient restreindre la liberté d'expression, selon l'interprétation de Patrick Lagacé.

Est-ce que les élus, les membres des médias et même les citoyens doivent surveiller leurs propos? Selon des extraits de la commission parlementaire, c'est effectivement le cas.

Écoutez la chronique politique de Jonathan Trudeau à ce sujet, lundi, au micro de Patrick Lagacé.