Attention à vos propos

Le coup de force du gouvernement Legault face aux médecins continue de faire énormément réagir. La CAQ a adopté sous bâillon - pour une huitième fois depuis son arrivée au pouvoir - la loi spéciale sur la rémunération des médecins.
Celle-ci vient restreindre la liberté d'expression, selon l'interprétation de Patrick Lagacé.
Est-ce que les élus, les membres des médias et même les citoyens doivent surveiller leurs propos? Selon des extraits de la commission parlementaire, c'est effectivement le cas.
Écoutez la chronique politique de Jonathan Trudeau à ce sujet, lundi, au micro de Patrick Lagacé.
«Joël Arseneau, député du Parti québécois, a posé la question à savoir si une chronique à la radio est susceptible d'être soumise à ce qui est dans cette loi, les pénalités, poursuites, etc. Et la réponse, c'est oui! Moi, j'ai des élus qui m'ont écrit pour me dire que je pourrais être poursuivi pour ce que je vais dire en ondes. [...] Si nous, on dit des choses, peut-être que le gouvernement autoritaire avec la Gestapo de la médecine pourrait nous partir après.»