Justice et faits divers
Pas de blessé ni d'arrestation

Un édifice résidentiel de Montréal visé par un incendie criminel

par 98.5

le 27 octobre 2025 06:05

Un édifice résidentiel de Montréal visé par un incendie criminel
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Le Service de police de la Ville de Montréal enquête sur une autre tentative d'incendie criminel survenue au cours de la nuit de dimanche à lundi.

Un édifice résidentiel du secteur Notre-Dame-de-Grâce a été visé par des malfaiteurs vers 1h40 du matin.

24 heures plus tôt, c'est un dépanneur de l'arrondissement Verdun qui a été la cible d'un incendie criminel.

Dans les deux cas, les dommages ont été limités et personne n'a été blessé. Les autorités n'ont toutefois procédé à aucune arrestation.

Écoutez Bénédicte Lebel qui revient sur les évènements du week-end au micro de Patrick Lagacé, lundi.

Autres sujets abordés

  • Unhomme perd la vie dans un accident impliquant un poids lourd en Montérégie;
  • Deux résidences de Blainville visées par des coups de feu en l'espace de quelques heures.

