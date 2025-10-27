Pas de blessé ni d'arrestation

Le Service de police de la Ville de Montréal enquête sur une autre tentative d'incendie criminel survenue au cours de la nuit de dimanche à lundi.

Un édifice résidentiel du secteur Notre-Dame-de-Grâce a été visé par des malfaiteurs vers 1h40 du matin.

24 heures plus tôt, c'est un dépanneur de l'arrondissement Verdun qui a été la cible d'un incendie criminel.

Dans les deux cas, les dommages ont été limités et personne n'a été blessé. Les autorités n'ont toutefois procédé à aucune arrestation.

Écoutez Bénédicte Lebel qui revient sur les évènements du week-end au micro de Patrick Lagacé, lundi.

