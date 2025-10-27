 Aller au contenu
Sports
Une victoire de chaque côté

Série mondiale: qui des Blue Jays ou des Dodgers prendra les devants?

Série mondiale: qui des Blue Jays ou des Dodgers prendra les devants?
Vladimir Guerrero Jr. lors du match numéro 2 / La Presse Canadienne

La Série mondiale entre les Dodgers de Los Angeles et les Blue Jays de Toronto se poursuit lundi soir.

Les deux équipes ont une victoire chacune jusqu'à maintenant. Après deux matchs à Toronto, les trois prochains se joueront à Los Angeles.

Qui des Blue Jays ou des Dodgers réussira à prendre les devants dans cette Série mondiale?

Écoutez Jean-Michel Bourque en discuter et donner des détails sur l'alignement des deux clubs au micro de Patrick Lagacé, lundi. 

Autres sujets abordés

  • Les matchs du dimanche dans la NFL (et l'uniforme particulier des Steelers de Pittsburgh);
  • Une équipe de la LNH est en feu et non, ce n'est pas les Canadiens de Montréal.

