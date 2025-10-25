Loi spéciale adoptée sous bâillon

Le gouvernement Legault a fait adopter sous bâillon, à 4h du matin, une réforme majeure de la rémunération des médecins, incluant des amendes allant jusqu'à 500 000 $ pour les fédérations et 21 000 $ pour les médecins récalcitrants.

Écoutez Félicia Harvey, vice-présidente de la Fédération des médecins étudiants du Québec, qui dénonce cette loi spéciale, en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.