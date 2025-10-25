Loi spéciale adoptée sous bâillon

Le gouvernement Legault a fait adopter sous bâillon, à 4h du matin, une réforme majeure de la rémunération des médecins, incluant des amendes allant jusqu'à 500 000 $ pour les fédérations et 21 000 $ pour les médecins récalcitrants.
Écoutez Félicia Harvey, vice-présidente de la Fédération des médecins étudiants du Québec, qui dénonce cette loi spéciale, en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Nous, les étudiants en médecine, on est complètement consternés de voir le ministre déposer un projet de loi de 113 pages, avec plein d'articles qui n'ont jamais été discutés publiquement. Je ne sais pas dans quel climat ça va mettre le système de santé d'arriver avec des mesures aussi coercitives. C'est complètement démesuré et ça brime complètement le droit de s'exprimer des médecins et même de négocier.»