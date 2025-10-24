Pour l'édition hebdomadaire de Ça sent la coupe, l'animateur Mario Langlois a invité un véritable touche-à-tout culturel.

Toujours flanqué de Pierre Gervais, Mario Langlois accueille l'humoriste Patrick Groulx.

Il y a, bien sûr, Patrick Groulx, l'humoriste. Mais il y a aussi le musicien (album country, La suite, Félix 2010), l'animateur (MusiquePlus, Job de bras) et sa passion pour le sport, le hockey à Sainte-Agathe-des-Monts et le baseball à Montréal et Toronto).

Groulx partage son processus créatif pour son cinquième one man show, Trop longtemps seul, sa dépression à l'âge de 23 ans, l’importance du soutien familial et son appréciation de la solitude.

Impossible, bien sûr, de ne pas évoquer la reconstruction des Canadiens de Montréal, la culture country, et l’engagement communautaire de l'artiste.