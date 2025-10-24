Défaite de 6-5 à Edmonton

Les Canadiens de Montréal ont perdu un match crève-coeur à Edmonton, jeudi, quand ils ont laissé filer une avance de deux buts en troisième période.
Écoutez Antoine Roussel discuter de cette rencontre avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Roussel estime qu'il ne faut pas chercher de bouc émissaire pour le revers à Edmonton;
- Les arbitres, la gestion de la rondelle ou la frustration des joueurs peuvent expliquer la défaite;
- L'arbitre jouait-il au coq de la basse-cour?
- Déception de ne pas avoir amassé un point à Edmonton;
- Les Canadiens ont été drôlement impressionnants durant le match;
- Cole Caufield a été exceptionnel et Juraj Slafkovsky est de plus en plus solide.