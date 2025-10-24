 Aller au contenu
Hockey
Défaite de 6-5 à Edmonton

«Il n'a pas de bouc émissaire» -Antoine Roussel

par 98.5 Sports

0:00
8:52

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 24 octobre 2025 19:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
«Il n'a pas de bouc émissaire» -Antoine Roussel
Antoine Roussel / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont perdu un match crève-coeur à Edmonton, jeudi, quand ils ont laissé filer une avance de deux buts en troisième période.

Écoutez Antoine Roussel discuter de cette rencontre avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Roussel estime qu'il ne faut pas chercher de bouc émissaire pour le revers à Edmonton;
  • Les arbitres, la gestion de la rondelle ou la frustration des joueurs peuvent expliquer la défaite;
  • L'arbitre jouait-il au coq de la basse-cour?
  • Déception de ne pas avoir amassé un point à Edmonton;
  • Les Canadiens ont été drôlement impressionnants durant le match;
  • Cole Caufield a été exceptionnel et Juraj Slafkovsky est de plus en plus solide.

Vous aimerez aussi

«Rien pour aider Samuel Montembeault, chancelant en ce début de saison»
Lagacé le matin
«Rien pour aider Samuel Montembeault, chancelant en ce début de saison»
0:00
4:15
Ivan Demidov au cœur d'une campagne publicitaire d'Ashton
La commission
Ivan Demidov au cœur d'une campagne publicitaire d'Ashton
0:00
6:24

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Shohei Ohtani est le plus grand joueur de tous les temps» -Claude Raymond
Rattrapage
Série mondiale
«Shohei Ohtani est le plus grand joueur de tous les temps» -Claude Raymond
Expos Fest: Randy Johnson sera à Montréal en 2026
Rattrapage
L'été prochain
Expos Fest: Randy Johnson sera à Montréal en 2026
«Yesavage a démontré du sang-froid dans les séries» -Alex Agostino
Rattrapage
Trey Yesavage au monticule pour les Blue Jays
«Yesavage a démontré du sang-froid dans les séries» -Alex Agostino
Une série mondiale très payante à Toronto
Rattrapage
La valeur du sport
Une série mondiale très payante à Toronto
McDavid et Draisaitl sur le même trio contre le Tricolore
Rattrapage
Canadiens-Oilers
McDavid et Draisaitl sur le même trio contre le Tricolore
«Notre premier trio est le trio numéro un le plus complet de la LNH» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Notre premier trio est le trio numéro un le plus complet de la LNH» -Dany Dubé
Jeremy Filosa à la Série mondiale | Les Blue Jays seront-ils sacrés champions?
Rattrapage
Envoyé spécial de Cogeco Média
Jeremy Filosa à la Série mondiale | Les Blue Jays seront-ils sacrés champions?
Défis logistiques et frénésie pour les Blue Jays
Rattrapage
Les Blue Jays à la Série mondiale
Défis logistiques et frénésie pour les Blue Jays
«On va donner le match contre la meilleure équipe (Oilers) à notre numéro un»
Rattrapage
Samuel Montembeault contre les Oilers
«On va donner le match contre la meilleure équipe (Oilers) à notre numéro un»
«Je n'ai pas aimé comment Samuel a été traité» -José Théodore
Rattrapage
Gestion des gardiens des Canadiens
«Je n'ai pas aimé comment Samuel a été traité» -José Théodore
Le spectacle, oui, mais pas au détriment du résultat
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le spectacle, oui, mais pas au détriment du résultat
Les Canadiens face à une équipe désespérée
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Les Canadiens face à une équipe désespérée
L'entraîneur Marco Donadel de retour en 2026
Rattrapage
CF Montréal
L'entraîneur Marco Donadel de retour en 2026
«Dobson, je le vois plus à l'aise, plus rapide» -Danièle Sauvageau
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Dobson, je le vois plus à l'aise, plus rapide» -Danièle Sauvageau