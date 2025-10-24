En ce début de Série mondiale, Mario Langlos accueille le visage du baseball au Québec depuis des décennies, le lanceur Claude Raymond.
Les sujets discutés
- Les plus moments de l'année: le début de la saison de baseball et le début de la Série mondiale;
- Claude Raymond a été un partisan des Dodgers dans sa jeunesse;
- Vladimir Guerrero adore la crème glacée;
- Vlad junior avait déjà un bel élan tout jeune;
- Un phénomène Trey Yesavage; qui devrait peut-être limiter son nombre de balles-frondes;
- «Shohei Ohtani est le plus grand joueur de tous les temps. Les gens le comparent à Babe Ruth. Babe Ruth ne pouvait pas courir et voler 50 buts comme lui. Babe Ruth n'avait pas le bras d'Othani. Il était un bon lanceur, mais pas autant que lui.»
- Les enjeux défensifs autour de Bo Bichette et l’importance de joueurs comme Clément.