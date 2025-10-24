Le Boys club

La performance de nos équipes sportives apparaît comme l'un des rares facteurs de joie collective. Les Blue Jays qui s’en vont en séries mondiales, les Canadiens de Montréal qui font vibrer les fans: le sport est-il notre bouffée d'air frais ?

Écoutez Kevin Raphael, animateur et humoriste, Jonathan Roberge, animateur et humoriste, et Hugo Meunier, rédacteur en chef du magazine URBANIA, au micro de Marie-Eve Tremblay.