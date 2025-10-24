Le Boys club

La performance de nos équipes sportives apparaît comme l'un des rares facteurs de joie collective. Les Blue Jays qui s’en vont en séries mondiales, les Canadiens de Montréal qui font vibrer les fans: le sport est-il notre bouffée d'air frais ?
Écoutez Kevin Raphael, animateur et humoriste, Jonathan Roberge, animateur et humoriste, et Hugo Meunier, rédacteur en chef du magazine URBANIA, au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Ça me fait décrocher de ma vie, tout simplement. Je pense que tout le monde a des problèmes dans la vie. Et quand je regarde le Canadien de Montréal puis Caufield marquer deux buts en une minute 45, je pense plus justement à mes rendez-vous à l'hôpital, ma job, mes deadlines, non. Pendant ce temps-là, je suis sur le banc avec eux. [...] Le sport en général fait ça à tout le monde. Tout le monde vit du stress et il y en a pour qui ça va être la musique. Il y en a, ça va être d'aller voir des spectacles, lire un livre... tout le monde décroche à sa façon. C'est juste que là, tu peux te décrocher avec passion.»