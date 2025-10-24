Le bac à nouvelles

 Aller au contenu
Les passions divisent: des débats politiques aux tensions familiales

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 octobre 2025 09:51

Avec

Patrick Lagacé
Étienne Marcoux
À l'occasion de sa chronique humoristique hebdomadaire à l'émission de Patrick Lagacé, Étienne Marcoux s'est penché sur les sujets qui soulèvent les passions, tant sur la place publique qu'à la maison.

«J'ai le feeling qu'on se retrouve dans un moment de division en ce moment au Québec. Puis un peu partout, il y a des sujets qui soulèvent les passions. Je parle du débat, par exemple pour ou contre la souveraineté, pour les médecins spécialistes ou pour le gouvernement.»

Étienne Marcoux

