Son père, un octogénaire, est disparu depuis un an

Un an après la disparition de son père, Kamal Ayoub, sa fille Élise lance un appel à la population pour qu'elle continue de «garder les yeux ouverts», afin de retrouver l'homme âgé et sa voiture, une Honda Accord 2005 noire.

L'individu est disparu de sa résidence à Longueuil le 22 octobre 2024.

Mme Ayoub a décrit son père comme un homme de 87 ans, ancien professeur d'éducation physique qui habitait seul et n'avait pas été officiellement diagnostiqué une maladie cognitive, bien qu'il commençait à avoir «quelques pertes cognitives» et «dormait très peu» depuis le décès de sa conjointe.

Écoutez Élise Ayoub, la fille de Kamal Ayoub, réagir, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.