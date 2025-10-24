Réaction de Trump à une publicité ontarienne

En réaction à une publicité du gouvernement de l'Ontario diffusée aux États-Unis, utilisant une citation de Ronald Reagan de 1987 pour critiquer les tarifs douaniers, le président Donald Trump accuse le Canada de tricherie et suspend les négociations commerciales.

Que devrait être la marche à suivre pour le gouvernement canadien?

Écoutez Martine Hébert, sénatrice et économiste, ancienne déléguée du Québec à New York et Chicago, donner son avis à ce sujet, à Lagacé le matin.