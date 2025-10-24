 Aller au contenu
Économie
Trump rompt les négociations avec le Canada

«C'est la réaction d'un régime autoritaire, on le sait tous» -Pierre Fitzgibbon

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 octobre 2025 07:30

Avec

Patrick Lagacé
Pierre Fitzgibbon / La Presse Canadienne

Donald Trump a annoncé tard jeudi soir qu'il coupait les négociations avec le Canada, sur tous les fronts, parce qu'il n'est pas content d'une pub télévisée de l'Ontario aux États-Unis sur les tarifs.

Comment le gouvernement Carney devrait-il tenter de reprendre les discussions, à la suite d'une telle décision qui semble impulsive à première vue?

Écoutez le commentaire économique de l'ex-ministre Pierre Fitzgibbon, vendredi, à Lagacé le matin

«Je pense que les négociations étaient difficiles au niveau sectoriel. [...] C'est compliqué pour l'Ontario avec l'acier, avec les voitures. Nous, l'aluminium, le bois, ça va très mal, le bois au Canada. Alors, je pense que, là, on est face à des situations où il faut rapidement commencer à avoir des mesures alternatives et certaines formes de représailles, mais il faut être prudent. On sait que notre batterie n'est pas chargée tant que ça...»

Pierre Fitzgibbon

Autre sujet abordé

  • La campagne électorale à Montréal et le milieu des affaires.

