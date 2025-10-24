Trump rompt les négociations avec le Canada

Donald Trump a annoncé tard jeudi soir qu'il coupait les négociations avec le Canada, sur tous les fronts, parce qu'il n'est pas content d'une pub télévisée de l'Ontario aux États-Unis sur les tarifs.

Comment le gouvernement Carney devrait-il tenter de reprendre les discussions, à la suite d'une telle décision qui semble impulsive à première vue?

Écoutez le commentaire économique de l'ex-ministre Pierre Fitzgibbon, vendredi, à Lagacé le matin.