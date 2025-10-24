 Aller au contenu
Arts et spectacles
«Toujours les vacances», le nouvel album du groupe

Les Trois Accords: «C'est absurde, c'est drôle et c'est festif»

par 98.5

0:00
5:05

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 octobre 2025 06:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Les Trois Accords: «C'est absurde, c'est drôle et c'est festif»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le groupe québécois Les Trois Accords lance son huitième album studio intitulé Toujours les vacances, un opus qui surprend et reste fidèle à leur univers loufoque, souvent absurde, mais toujours touchant. Les thèmes principaux sont clairement axés sur les vacances, l'amour et le voyage.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson vendredi à Lagacé le matin.

L'album, qui compte 11 chansons, nous transporte à travers diverses destinations, allant de Boston à Marrakech. On retrouve l'esprit inventif et les jeux de mots du chanteur Simon Proulx.

«C'est absurde, c'est drôle et c'est festif...»

Catherine Brisson

Vous aimerez aussi

L'effet d'une bombe: le livre d'une victime alléguée d'Esptein
Le Québec maintenant
L'effet d'une bombe: le livre d'une victime alléguée d'Esptein
0:00
7:50
«J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu sur grand écran» -Catherine Beauchamp
Le Québec maintenant
«J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu sur grand écran» -Catherine Beauchamp
0:00
5:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Sentence de Jean-François Malo: «Un oeil au beurre noir pour le système»
Rattrapage
Une peine trop clémente?
Sentence de Jean-François Malo: «Un oeil au beurre noir pour le système»
«C'est la réaction d'un régime autoritaire, on le sait tous» -Pierre Fitzgibbon
Rattrapage
Trump rompt les négociations avec le Canada
«C'est la réaction d'un régime autoritaire, on le sait tous» -Pierre Fitzgibbon
«C'était soit une loi imposée ou une entente imposée, elle est où la négo?»
Rattrapage
Une loi spéciale pour les médecins
«C'était soit une loi imposée ou une entente imposée, elle est où la négo?»
Loi spéciale: opinion publique divisée et réseaux sociaux enflammés
Rattrapage
Négos entre les médecins et le gouvernement
Loi spéciale: opinion publique divisée et réseaux sociaux enflammés
Spécial «sous-marin» | L'énigme du vendredi 24 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «sous-marin» | L'énigme du vendredi 24 octobre
États-Unis: «Notre principal partenaire est dirigé par un fou furieux»
Rattrapage
Fâché, Donald Trump rompt les négos avec le Canada
États-Unis: «Notre principal partenaire est dirigé par un fou furieux»
5 ans de prison pour Jean-François Malo: «Une décision qui choque»
Rattrapage
Promoteur immobilier et... fugitif
5 ans de prison pour Jean-François Malo: «Une décision qui choque»
«Rien pour aider Samuel Montembeault, chancelant en ce début de saison»
Rattrapage
Les Canadiens s'inclinent à Edmonton
«Rien pour aider Samuel Montembeault, chancelant en ce début de saison»
LNH à Québec: «L'autobus a passé, puis c'est fini» -Tony Marinaro
Rattrapage
Un maillot en hommage aux Nordiques
LNH à Québec: «L'autobus a passé, puis c'est fini» -Tony Marinaro
CPE: «Qu'on l'accepte, le hijab, parce qu'il y a une pénurie d'éducatrices»
Rattrapage
Projet de loi de la CAQ
CPE: «Qu'on l'accepte, le hijab, parce qu'il y a une pénurie d'éducatrices»
Loi spéciale: Luc Ferrandez prend position pour le gouvernement Legault
Rattrapage
Rémunération et performance
Loi spéciale: Luc Ferrandez prend position pour le gouvernement Legault
Ariel Charest récidive avec une nouvelle vidéo très comique
Rattrapage
En l'honneur de Céline
Ariel Charest récidive avec une nouvelle vidéo très comique
Astérix en Lusitanie: «C'est toujours aussi populaire» -Catherine Brisson
Rattrapage
Les irréductibles Gaulois sont de retour
Astérix en Lusitanie: «C'est toujours aussi populaire» -Catherine Brisson
Relations amoureuses avec l'IA: mise en garde des psychologues
Rattrapage
Robot conversationnel
Relations amoureuses avec l'IA: mise en garde des psychologues