«Toujours les vacances», le nouvel album du groupe

Le groupe québécois Les Trois Accords lance son huitième album studio intitulé Toujours les vacances, un opus qui surprend et reste fidèle à leur univers loufoque, souvent absurde, mais toujours touchant. Les thèmes principaux sont clairement axés sur les vacances, l'amour et le voyage.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson vendredi à Lagacé le matin.

L'album, qui compte 11 chansons, nous transporte à travers diverses destinations, allant de Boston à Marrakech. On retrouve l'esprit inventif et les jeux de mots du chanteur Simon Proulx.