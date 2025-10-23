Trey Yesavage au monticule pour les Blue Jays

La Série mondiale s'amorce, vendredi, à Toronto, une première depuis 1993.
Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie, Alex Agostino, ainsi que Jeremy Filosa, qui assistera aux matchs de la Série mondiale, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Trey Yesavage, lanceur partant du premier match pour les Blue Jays: bonne décision ou pari risqué?
- On analyse la rotation potentielle des partants des Blue Jays;
- Que pourront faire les frappeurs des Blue Jays contre le lanceur partant Blake Snell?
- Le rôle clé de Vladimir Guerrero jr..