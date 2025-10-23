La valeur du sport

Hugues Léger et Mario Langlois analysent l’impact économique de la Série mondiale à Toronto, soulignant des records d’audience pour Rogers Sportsnet (8,3 millions $), soit une hausse de 26 % des revenus, ainsi que des retombées locales estimées à 40, 45 millions $ par match.
Les sujets discutés
- La Série mondiale, une mine d'or pour les Blue Jays, les diffuseurs, les milieux de l'hôtellerie et de la restauration;
- La NFL ne recule pas: Bad Bunny présentera le spectacle de la mi-temps au Super Bowl;
- Un scandale majeur de paris illégaux dans la NBA en ce début de saison;
- La stratégie marketing du chandail hommage aux Nordiques par l’Avalanche du Colorado;
- Une prolongation de Lionel Messi avec l’Inter Miami jusqu’en 2028.