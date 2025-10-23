 Aller au contenu
Sports
La valeur du sport

Une série mondiale très payante à Toronto

par 98.5

0:00
14:25

Entendu dans

Les amateurs de sports

le October 23, 2025 7:32 PM

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Une série mondiale très payante à Toronto
Les Dodgers s'entraînent à Toronto. / PC/Brynn Anderson

Hugues Léger et Mario Langlois analysent l’impact économique de la Série mondiale à Toronto, soulignant des records d’audience pour Rogers Sportsnet (8,3 millions $), soit une hausse de 26 % des revenus, ainsi que des retombées locales estimées à 40, 45 millions $ par match.

Les sujets discutés

  • La Série mondiale, une mine d'or pour les Blue Jays, les diffuseurs, les milieux de l'hôtellerie et de la restauration;
  • La NFL ne recule pas: Bad Bunny présentera le spectacle de la mi-temps au Super Bowl;
  • Un scandale majeur de paris illégaux dans la NBA en ce début de saison;
  • La stratégie marketing du chandail hommage aux Nordiques par l’Avalanche du Colorado;
  • Une prolongation de Lionel Messi avec l’Inter Miami jusqu’en 2028.

Vous aimerez aussi

Jeremy Filosa à la Série mondiale pour Cogeco Média
Bonsoir les sportifs
Jeremy Filosa à la Série mondiale pour Cogeco Média
0:00
18:26
LNH à Québec: «L'autobus a passé, puis c'est fini» -Tony Marinaro
Lagacé le matin
LNH à Québec: «L'autobus a passé, puis c'est fini» -Tony Marinaro
0:00
8:24

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Expos Fest: Randy Johnson sera à Montréal en 2026
Rattrapage
L'été prochain
Expos Fest: Randy Johnson sera à Montréal en 2026
«Yesavage a démontré du sang-froid dans les séries» -Alex Agostino
Rattrapage
Trey Yesavage au monticule pour les Blue Jays
«Yesavage a démontré du sang-froid dans les séries» -Alex Agostino
McDavid et Draisaitl sur le même trio contre le Tricolore
Rattrapage
Canadiens-Oilers
McDavid et Draisaitl sur le même trio contre le Tricolore
«Notre premier trio est le trio numéro un le plus complet de la LNH» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Notre premier trio est le trio numéro un le plus complet de la LNH» -Dany Dubé
Jeremy Filosa à la Série mondiale | Les Blue Jays seront-ils sacrés champions?
Rattrapage
Envoyé spécial de Cogeco Média
Jeremy Filosa à la Série mondiale | Les Blue Jays seront-ils sacrés champions?
Défis logistiques et frénésie pour les Blue Jays
Rattrapage
Les Blue Jays à la Série mondiale
Défis logistiques et frénésie pour les Blue Jays
«On va donner le match contre la meilleure équipe (Oilers) à notre numéro un»
Rattrapage
Samuel Montembeault contre les Oilers
«On va donner le match contre la meilleure équipe (Oilers) à notre numéro un»
«Je n'ai pas aimé comment Samuel a été traité» -José Théodore
Rattrapage
Gestion des gardiens des Canadiens
«Je n'ai pas aimé comment Samuel a été traité» -José Théodore
Le spectacle, oui, mais pas au détriment du résultat
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le spectacle, oui, mais pas au détriment du résultat
Les Canadiens face à une équipe désespérée
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Les Canadiens face à une équipe désespérée
L'entraîneur Marco Donadel de retour en 2026
Rattrapage
CF Montréal
L'entraîneur Marco Donadel de retour en 2026
«Dobson, je le vois plus à l'aise, plus rapide» -Danièle Sauvageau
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Dobson, je le vois plus à l'aise, plus rapide» -Danièle Sauvageau
«Demidov n'utilise pas sa vitesse à bon escient» -Dany Dubé
Rattrapage
Il ne lance pas assez souvent
«Demidov n'utilise pas sa vitesse à bon escient» -Dany Dubé
«Vlad est en train de faire sa place au sommet de la pyramide» -Jasmin Roy
Rattrapage
Les Blue Jays à la Série mondiale
«Vlad est en train de faire sa place au sommet de la pyramide» -Jasmin Roy